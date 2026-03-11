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NAPETOSTI U ZALJEVU

Eksplozije kod Iraka: Zapaljen tanker, Iran šalje nove prijetnje

Prema informacijama koje prenosi Sahar Balkan, zabilježena je i eksplozija još jednog broda u blizini Iraka

Zapaljen američki tanker. Screenshot / Telegram

A. O.

11.3.2026

U blizini Iraka zapalio se američki tanker, javlja iranski medij Sahar Balkan na Telegramu. Prema navodima tog kanala, brod je bio meta napada nedaleko od luke Umm Qasr, a na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se plamen i eksplozije.

Objavljeni su i dodatni snimci na kojima se vidi tanker u plamenu, dok izbijaju nove eksplozije.

Prema informacijama koje prenosi Sahar Balkan, zabilježena je i eksplozija još jednog broda u blizini Iraka. Istovremeno, taj kanal navodi da zbog, kako tvrdi, „zločinačke akcije“ američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) cijeli svijet snosi posljedice, dok cijene nafte naglo rastu.

Na internetu se pojavio i video snimak neuspješnog pokušaja sistema Patriot u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u luci Fudžejra, da presretne iranske balističke rakete. Snimak je, kako se navodi, zabilježen iz perspektive jednog kineskog broda u Perzijskom zaljevu.

Iranski general Mohsen Rezai upozorio je Trampa i Netanjahua da obustave napade na stambena područja u Iranu.

- Ako se napadi na stambena područja Irana nastave, uzvratit ćemo istom mjerom."

Portparol iranskog centralnog štaba Khatam al-Anbiya poručio je da je Hormuški tjesnac u potpunosti pod kontrolom Irana.

- Zahvaljujemo na hrabrim i djelotvornim napadima snaga otpora, koji su nastavak širokih raketnih i dronskih napada Irana."

Iranski general Jahja Safavi (Yahya Safavi) izjavio je da je Netanjahu uvukao Trampa u zamku rata.

Pomoćnik i glavni savjetnik Vrhovnog komandanta oružanih snaga Irana dodao je da su protivnici očekivali kratak sukob.

- Oni su predviđali kratkotrajan rat koji će završiti za tri ili četiri dana, ali sada je već deseti dan iza nas."

U iranskom gradu Zahedan, gdje većinu stanovništva čine suniti, građani pružaju podršku snagama Islamske Republike Iran uz poruke:

- Možemo umrijeti, poginuti, ali ne prihvatamo poniženje!"

Stanovnici iranskog grada Ilam također su izašli na ulice tražeći odmazdu.

- Vojska! IRGC! Odmazda! Odmazda!"

Jedanaestu noć zaredom građani širom Irana okupljaju se i poručuju da znaju kako se brani domovina.

Istovremeno se navodi da Mosad čeka priliku da ulice ostanu prazne kako bi proveo svoje planove, ali, prema tvrdnjama iz Irana, prisustvo građana to onemogućava.

# IRAN
# EKSPLOZIJE
# IRAK
# AMERIČKI TANKER
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