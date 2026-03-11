Eksplozije kod Iraka: Zapaljen tanker, Iran šalje nove prijetnje

U blizini Iraka zapalio se američki tanker, javlja iranski medij Sahar Balkan na Telegramu. Prema navodima tog kanala, brod je bio meta napada nedaleko od luke Umm Qasr, a na snimcima koji kruže društvenim mrežama vide se plamen i eksplozije.

Objavljeni su i dodatni snimci na kojima se vidi tanker u plamenu, dok izbijaju nove eksplozije.

Prema informacijama koje prenosi Sahar Balkan, zabilježena je i eksplozija još jednog broda u blizini Iraka. Istovremeno, taj kanal navodi da zbog, kako tvrdi, „zločinačke akcije“ američkog predsjednika Donalda Trampa (Donald Trump) i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua (Benjamin Netanyahu) cijeli svijet snosi posljedice, dok cijene nafte naglo rastu.

Na internetu se pojavio i video snimak neuspješnog pokušaja sistema Patriot u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, u luci Fudžejra, da presretne iranske balističke rakete. Snimak je, kako se navodi, zabilježen iz perspektive jednog kineskog broda u Perzijskom zaljevu.

Iranski general Mohsen Rezai upozorio je Trampa i Netanjahua da obustave napade na stambena područja u Iranu.

- Ako se napadi na stambena područja Irana nastave, uzvratit ćemo istom mjerom."

Portparol iranskog centralnog štaba Khatam al-Anbiya poručio je da je Hormuški tjesnac u potpunosti pod kontrolom Irana.

- Zahvaljujemo na hrabrim i djelotvornim napadima snaga otpora, koji su nastavak širokih raketnih i dronskih napada Irana."

Iranski general Jahja Safavi (Yahya Safavi) izjavio je da je Netanjahu uvukao Trampa u zamku rata.

Pomoćnik i glavni savjetnik Vrhovnog komandanta oružanih snaga Irana dodao je da su protivnici očekivali kratak sukob.

- Oni su predviđali kratkotrajan rat koji će završiti za tri ili četiri dana, ali sada je već deseti dan iza nas."