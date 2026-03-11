Rusija dijeli ratne taktike s Iranom: Shahed dronovi sve veća prijetnja zemljama Zaljeva

Rusija pomaže Iranu u naprednim taktikama korištenja dronova, prenoseći iskustva iz svoje ratne strategije u Ukrajini kako bi se gađali ciljevi SAD-a i zemalja Zaljeva na Bliskom istoku, navodi zapadni obavještajni zvaničnik, piše CNN.

Dronovi Shahed, koje je dizajnirao Iran, a Moskva ih je masovno proizvodila za upotrebu u Ukrajini, pokazali su se neočekivano uspješnima u probijanju zračnih odbrana zemalja Zaljeva. Do sada se rusko dijeljenje obavještajnih podataka s Iranom spominjalo kao opća pomoć u određivanju ciljeva, ali konkretni taktički savjeti ukazivali bi na novi nivo potencijalno smrtonosne podrške.

- Ono što je ranije bila opća podrška sada postaje zabrinjavajuće, uključujući strategije ciljanog djelovanja bespilotnih letjelica koje je Rusija primjenjivala u Ukrajini - rekao je zvaničnik koji nije želio biti imenovan zbog osjetljivosti informacija.

Iako nije precizirao kakvu tačno taktičku pomoć Rusija pruža, poznato je da je u Ukrajini koristila Shahed dronove u talasima, pri čemu više letjelica leti zajedno i često mijenja kurs kako bi izbjegle zračnu odbranu. Tokom jedne noći Ukrajina se može suočiti s više od 1.000 dronova.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) napisao je u srijedu na mreži X da "Rusija je počela podržavati iranski režim dronovima. To će sigurno pomoći s raketama, a pomažu im i u zračnoj odbrani".

Zelenski nije iznio konkretne detalje o ruskoj pomoći. CNN je tokom vikenda izvijestio da je Rusija Iranu dijelila snimke iz svoje sofisticirane mreže satelita. Nije jasno šta Moskva dobija zauzvrat za takvu podršku, a CNN je zatražio komentar i od Kremlja.

Rusija je ranije negirala da dijeli obavještajne podatke s Iranom. Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) u utorak je ponovio rusko negiranje, dodajući da SAD Rusiju uzimaju "za riječ".

Kijev je u međuvremenu poslao stručnjake za presretanje dronova u regiju Zaljeva kako bi podijelili ukrajinsko iskustvo u borbi protiv relativno jeftinih Shahed dronova, čija cijena može iznositi oko 30.000 dolara. Ukrajina je razvila male presretače koji koštaju oko 5.000 dolara po komadu i mogu se brzo proizvoditi.