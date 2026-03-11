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Rusija dijeli ratne taktike s Iranom: Shahed dronovi sve veća prijetnja zemljama Zaljeva

Ipak, Putin pokušava iskoristiti situaciju kako bi ostvario svoj glavni cilj – razgradnju nezavisne Ukrajine

Ruski dronovi. Ukrainian Radio

A. O.

11.3.2026

Rusija pomaže Iranu u naprednim taktikama korištenja dronova, prenoseći iskustva iz svoje ratne strategije u Ukrajini kako bi se gađali ciljevi SAD-a i zemalja Zaljeva na Bliskom istoku, navodi zapadni obavještajni zvaničnik, piše CNN.

Dronovi Shahed, koje je dizajnirao Iran, a Moskva ih je masovno proizvodila za upotrebu u Ukrajini, pokazali su se neočekivano uspješnima u probijanju zračnih odbrana zemalja Zaljeva. Do sada se rusko dijeljenje obavještajnih podataka s Iranom spominjalo kao opća pomoć u određivanju ciljeva, ali konkretni taktički savjeti ukazivali bi na novi nivo potencijalno smrtonosne podrške.

- Ono što je ranije bila opća podrška sada postaje zabrinjavajuće, uključujući strategije ciljanog djelovanja bespilotnih letjelica koje je Rusija primjenjivala u Ukrajini - rekao je zvaničnik koji nije želio biti imenovan zbog osjetljivosti informacija.

Iako nije precizirao kakvu tačno taktičku pomoć Rusija pruža, poznato je da je u Ukrajini koristila Shahed dronove u talasima, pri čemu više letjelica leti zajedno i često mijenja kurs kako bi izbjegle zračnu odbranu. Tokom jedne noći Ukrajina se može suočiti s više od 1.000 dronova.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski (Volodymyr Zelensky) napisao je u srijedu na mreži X da "Rusija je počela podržavati iranski režim dronovima. To će sigurno pomoći s raketama, a pomažu im i u zračnoj odbrani".

Zelenski nije iznio konkretne detalje o ruskoj pomoći. CNN je tokom vikenda izvijestio da je Rusija Iranu dijelila snimke iz svoje sofisticirane mreže satelita. Nije jasno šta Moskva dobija zauzvrat za takvu podršku, a CNN je zatražio komentar i od Kremlja.

Rusija je ranije negirala da dijeli obavještajne podatke s Iranom. Američki specijalni izaslanik Stiv Vitkof (Steve Witkoff) u utorak je ponovio rusko negiranje, dodajući da SAD Rusiju uzimaju "za riječ".

Kijev je u međuvremenu poslao stručnjake za presretanje dronova u regiju Zaljeva kako bi podijelili ukrajinsko iskustvo u borbi protiv relativno jeftinih Shahed dronova, čija cijena može iznositi oko 30.000 dolara. Ukrajina je razvila male presretače koji koštaju oko 5.000 dolara po komadu i mogu se brzo proizvoditi.

Kada je prošlog mjeseca izbio rat u regiji Zaljeva, ruski predsjednik Vladimir Putin u početku je djelovao kao gubitnik, s obzirom na to da je Iran dugogodišnji saveznik Rusije. 

Ipak, Putin pokušava iskoristiti situaciju kako bi ostvario svoj glavni cilj – razgradnju nezavisne Ukrajine.

Putin je u ponedjeljak telefonom razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), prvi put od decembra, a tema su bili sukobi u Zaljevu i Ukrajini. 

Tramp je već nagovijestio mogućnost ublažavanja naftnih sankcija Rusiji kako bi se stabilizirale globalne cijene energije.

Zapadni obavještajni zvaničnik upozorio je i na širenje prijetnje u Zaljevu, navodeći da su "zaista zabrinuti" zbog iranske upotrebe mina u Hormuškom tjesnacu, kao i zbog napada morskih dronova i niskotehnoloških operacija u kojima se koriste tradicionalni ribarski brodovi dhow protiv američke grupe nosača aviona.

Iran je tvrdio da je na početku rata pogodio USS Abraham Lincoln, ali su SAD to demantovale.

Zapadni zvaničnik dodao je da je i podrška Kine Iranu "zabrinjavajuća", iako nije iznio dodatne detalje. Kina je osudila američko-izraelske napade na Iran kao neprihvatljive, ali javno nije pokazala spremnost da vojno pomogne svom savezniku.

# BLISKI ISTOK
# RUSIJA
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