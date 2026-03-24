U nesreći vojnog aviona u Kolumbiji stradalo 66 ljudi, desetine vojnika završili u bolnici

Prilikom polijetanja iz Puerto Leguaizm, vojni avion Herkules C-130, srušio se u ponedjeljak pru čemu je poginulo 66 ljudi, a desetine povrijeđene, saopćili su zvaničnici.

Avion je prevozio 128 osoba, 11 pripadnika zračnih snaga, 115 vojnika i dva policajca. U trenutku nesreće, avion je zahvatio kraj piste a potom je krilom udario u drvo, nakon čega je izbio požar i eksplozija, rekao je vatrogasac Eduardo San Huan Kalehas (Juan Callejas), piše Reuters.

Prvi koji su izvlačili preživjele bili su stanovnici područja u kojem je avion pao, a vojne ekipe su kasnije stigle na pristupačno mjesto nesreće.

Hugo Alehandro (Alejando Lopez), šef oružanih snaga, izjavio je da je 57 preživjelih hospitalizirano, od čega je 30 u stabilnom stanju..

Predsjednik Gustavo Petro kritikovao je birokratske prepreke koje su, kako je rekao, usporile modernizaciju vojske.

- Neću dozvoliti dalja odgađanja, riječ je o životima naše omladine - kazao je.