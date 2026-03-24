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AMAZONSKA TRAGEDIJA

U nesreći vojnog aviona u Kolumbiji stradalo 66 ljudi, desetine vojnika završili u bolnici

Avion je prevozio 128 osoba, 11 pripadnika zračnih snaga, 115 vojnika i dva policajca

Kolumbija. Platforma X

B. S.

24.3.2026

Prilikom polijetanja iz Puerto Leguaizm, vojni avion Herkules C-130, srušio se u ponedjeljak pru čemu je poginulo 66 ljudi, a desetine povrijeđene, saopćili su zvaničnici.

Avion je prevozio 128 osoba, 11 pripadnika zračnih snaga, 115 vojnika i dva policajca. U trenutku nesreće, avion je zahvatio kraj piste a potom je krilom udario u drvo, nakon čega je izbio požar i eksplozija, rekao je vatrogasac Eduardo San Huan Kalehas (Juan Callejas), piše Reuters.

Prvi koji su izvlačili preživjele bili su stanovnici područja u kojem je avion pao, a vojne ekipe su kasnije stigle na pristupačno mjesto nesreće.

Hugo Alehandro (Alejando Lopez), šef oružanih snaga, izjavio je da je 57 preživjelih hospitalizirano, od čega je 30 u stabilnom stanju..

Predsjednik Gustavo Petro kritikovao je birokratske prepreke koje su, kako je rekao, usporile modernizaciju vojske.

- Neću dozvoliti dalja odgađanja, riječ je o životima naše omladine - kazao je.

Kandidati na predstojećim predsjedničkim izborima 31. maja, izrazili su saučešće i pozvali na istragu. Lockheed Martin je rekao da će pomoći Kolumbiji u istrazi.

U Kolumbiji, Hercules C-130 avioni koriste se od kasnih 1960 godina, najčešće za transport trupa u okviru višedecenijskog sukoba u kojem je stradalo više od 450.000 ljudi

Sličan avion srušio se i krajem februara u Boliviji, a smrtni ishod broji preko 20 ljudi. 

# AVION
# NESREĆA
# PERU
# KOLUMBIJA
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