Danas je Svjetski dan izbjeglica koji je Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 4. decembra 2000., Rezolucijom 55/76, odredila u čast izbjeglicama širom svijeta, slaveći snagu i hrabrost ljudi koji su bili primorani da napuste svoje domove da bi izbjegli sukob ili progon.

Prvi put obilježen 20. juna 2001.

Na ovaj dan skreće se pažnja na izazove s kojima se izbjeglice širom svijeta suočavaju, te se odaje priznanje postignućima ljudi s tim statusom. Dan izbjeglica prvi put je obilježen 20. juna 2001. kao dio obilježavanja 50. godišnjice Konvencije iz 1951. o pravnom položaju izbjeglica.

Svjetski dan izbjeglica također se slavi kroz Svjetsku sedmicu izbjeglica, a namijenjen je pružanju važne prilike tražiteljima azila i izbjeglicama da budu viđeni, saslušani i cijenjeni od zajednice u kojoj žive.

Izbjeglica je pojedinac koji napušta svoju zemlju zbog posljedica rata, sukoba, progona i nasilja s kojima se suočava u svojoj domovini. Prelazeći međunarodne granice, neke izbjeglice često se odlučuju ostaviti sve iza sebe, noseći samo minimalnu odjeću i imovinu, s planom pronalaženja sigurnosti i utočišta u drugoj zemlji.

Konvencija o izbjeglicama

Konvencija o izbjeglicama iz 1951. priznaje izbjeglicu kao pojedinca koji nije u mogućnosti vratiti se u svoju zemlju porijekla zbog osnovanog straha da će biti pogođen zbog svoje rase, religije, pripadnosti određenoj društvenoj grupi ili zbog drugačijih političkih mišljenja.