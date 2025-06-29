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TABRIZ

Eksplozija u rafineriji nafte u Iranu

Iznad rafinerije nakon eksplozije vidio se gust dim.

Ranije eksplozije u Teheranu. Iran International

S. S.

29.6.2025

Rezervoar s azotom eksplodirao je danas u jednoj od jedinica u izgradnji u rafineriji nafte u Tabrizu, na sjeverozapadu Irana, javila je agencija Tasnim.

Prema izvještaju, u incidentu nije bilo žrtava, a postrojenje je nastavilo s radom. Iznad rafinerije nakon eksplozije vidio se gust dim.

Ranije su državni mediji prenijeli izjavu lokalnog zvaničnika koji je rekao da su dvije eksplozije, koje su se čule u Tabrizu, bile rezultat uništavanja neeksplodiranih izraelskih projektila od strane iranskih vlasti.

- Ova operacija je u potpunosti provedena pod nadzorom sigurnosnih i vojnih snaga, te nema razloga za zabrinutost građana - izjavio je zvaničnik.

Još uvijek nije poznato kako je došlo do eksplozije u rezervoaru s azotom.

# IRAN
# TABRIZ
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