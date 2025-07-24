Objavljen snimak aviona neposredno prije pada

Svi putnici i članovi posade putničkog aviona Antonov An-24, koji se srušio na ruskom Dalekom istoku u četvrtak, poginuli su, javili su državni mediji pozivajući se na hitne službe.

Let kompanije Angara Airlines izgubio je kontakt s kontrolom leta oko 13 sati po lokalnom vremenu, dok se nalazio svega nekoliko kilometara od aerodroma u gradu Tynda, u Amurskoj oblasti, blizu granice s Kinom.

Avion je poletio iz Habarovska, zaustavio se u Blagovješčensku i bio na putu prema Tindi. Među putnicima bilo je šest članova posade.

Prema hitnim službama, avion nije poslao signal za pomoć niti prijavio tehničke probleme prije nego što je nestao s radara.

Spasilačke ekipe kasnije su locirale izgorio trup aviona oko 16 kilometara od Tinde, grada s manje od 30.000 stanovnika.

Zvanični podaci govore da se u avionu nalazilo 40 putnika, uključujući dvoje djece, i šest članova posade. Međutim, guverner Amurske oblasti, Vasilij Orlov, naveo je da je prema preliminarnim informacijama u avionu bilo 43 putnika, uključujući petero djece, te šest članova posade.

- Prema preliminarnim informacijama, svi putnici su poginuli. Helikopter za spašavanje zasad nije mogao sletjeti na mjesto nesreće zbog nepristupačnog, planinskog terena na padini. Na mjestu nesreće još uvijek gori požar - izjavio je neimenovani zvaničnik za državnu agenciju TASS.

U javnosti se pojavio i video-snimak koji pokazuje da je avion prije pada letio veoma nisko, što dodatno zabrinjava stručnjake i izaziva brojna pitanja o uzrocima nesreće.