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KOMENTAR DANA

Reforme na čekanju

Naša aktuelna vlast ponaša se kao da državi ne trebaju sredstva iz evropskog Plana rasta za Zapadni Balkan

Vijeće ministara BiH. Amer Kajmović / FENA

Piše: Lejla Saric

19.1.2026

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Luiđi Soreka (Luigi Soreca), u autorskom tekstu od prije dva dana naglasio je važnost pravosudne reforme u Bosni i Hercegovini kroz usvajanje dva važna zakona, Zakona o Sudu BiH i Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine.

Ističući da reforma vodi jačanju integriteta i nezavisnosti pravosuđa, provedbi načela pravne sigurnosti i evropskih standarda, ambasador Soreka dodao je i da će BiH kroz Plan rasta za Zapadni Balkan biti dostupno 7,26 miliona eura kada uspostavi funkcionalno apelaciono pravosudno tijelo na državnom nivou i 14,52 miliona eura kada usvoji i primjeni sveobuhvatan Zakon o VSTV-u.

Međutim, naša aktuelna vlast ponaša se kao da državi Bosni i Hercegovini, njenim građanima i njenim pravosudnim organima ne trebaju sredstva iz evropskog Plana rasta za Zapadni Balkan, ne treba nam pravosudna reforma, odnosno profesionalnije pravosuđe koje bi potpuno bilo usklađeno s evropskim standardima, iako naše društvo razjedaju korupcija, kriminalni i interesni poslovi, neprovođenje sudskih presuda.

Deklarativna podrška evropskom putu Bosne i Hercegovine, koja nije suštinska i nije istinska, jer joj je u pozadini stvarna razgradnja državnih institucija od određenih političkih grupacija i pojedinaca, već je dovela do gubitka povjerenja građana u vlast i u pravosuđe, iako u pravosudnim organima u Bosni i Hercegovini radi većina časnih i profesionalnih nosilaca pravosudnih funkcija.

Oni koji trenutno upravljaju ovom državom očigledno čekaju da im Evropska unija pokloni sredstva za njihov nerad, nesposobnost i neodgovornost prema građanima ove zemlje. Ali, svijet tako ne funkcionira.

Na putu prema Evropskoj uniji Bosna i Hercegovina mora provesti brojne reforme, pa tako i one iz pravosudne oblasti. U tom smislu, Vijeće ministara BiH je nosilac aktivnosti i odgovornosti, a činjenica da ih ambasador Soreka mora javno podsjećati da rade svoj posao, dovoljno govori o stanju upravljanja.

# DELEGACIJA EU
# KOMENTAR DANA
# LUIGI SORECA
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