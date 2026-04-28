Praznik (ne)radnika

Sudeći prema najavama, za armiju državnih, entitetskih i svih drugih funkcionera 1. maj će i ove godine biti neradni dan, još jedan u nizu spojenih s vikendom i provedenih u opuštajućoj atmosferi na vikendici ili nekoj udaljenijoj destinaciji.

Dan kao i ostali, reći će i dio delegata Doma naroda PSBiH, koji i radne dane provodi u dokoličarenju, ne dolazeći ili bježeći sa svojih, odlično plaćenih radnih mjesta.

Premijeri, ministri, savjetnici, stranački prvaci, svi će predahnuti od petka do ponedjeljka, jer vanredna sjednica u neradne dane nepoznat je pojam u ovoj zemlji, pa taman bila u pitanju sudbina hiljada radnika s desetinama hiljada članova njihovih porodica. Možda će tek na nekom lokalnom sindikalnom okupljanju tanjir graha podijeliti s radnicima.

S druge strane, radnici, metalci, oni što svojim radom i znanjem stvaraju novu vrijednost, na put će prema Zenici, na uranak pred Novu Željezaru, na skup pod motom “Spasimo Željezaru Zenica”. Doći će iz svih dijelova države, iz svih 37 organizacija u okviru Sindikata metalaca FBiH, s porukom da “bez zeničkog čelika nema ni stabilne industrije u FBiH”, te da bi “odustajanje od proizvodnje značilo ekonomski kolaps za cijelu regiju”. Organizatori vjerovatno najmasnovnijeg radničkog protestnog skupa u BiH do sada pozvali su i građane da im se pridruže. Poruke podrške stižu iz BHRT-a, još jednog simbola države koji je doveden na rub ponora, dok i predstavnici obespravljenog transportnog sektora rezignirano zaključuju da bez velikih kompanija ni za njih definitivno ovdje nema budućnosti.

Za jedne praznik, za druge povod za snažan krik očaja radničke klase, 1. maj vjerovatno ne donosi spektakularne promjene, ali će biti prilika za konačan zaključak imamo li snage za borbu za spas onog što nam je najvrednije i od čega ovisi budućnost ove zemlje. I da, odgovornost za krah privrednih giganata i drugih segmenata društva svakako jeste na garniturama vlasti od rata do danas, samo što niko nije očekivao da će ih baš oni što su obećavali bolje, poštenije i drugačije, definitivno pustiti niz vodu.