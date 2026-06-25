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LIČNOST DANA

Emsad Mezit: Pobuna urodila plodom

Nije dozvolio da ih truju smećem koje se prikuplja na ulicama Mostara

Mezit: Uborak nas truje godinama. Facebook

Piše: Mirela Pekušić

25.6.2026

Nakon što je eskalirao požar na deponiji Uborak, koji već četiri dana guši stanovnike Mostara i okolice, odlučeno je da se sve smeće koje se prikupi iz grada privremeno odlaže uz Mostarsko jezero, na lokaciju nikada izgrađenih bazena u Vrapčićima.

Ova odluka izazvala je revolt, negodovanje i ogorčenost mještana Vrapčića koji su se već prvog dana organizovali, izašli na proteste i osujetili skladištenje otpada. Ipak, prema riječima mještanina Emsada Mezita, već narednog dana, odnosno tokom jučerašnjeg dana, došle su mašine kako bi proširile put, što su on i ostale komšije zaustavili. Intervenisala je policija, a na teren je izašla i kantonalna inspektorica vodoprivrede.

Emsad Mezit se među prvima pobunio i zbog toga po dolasku policije legitimisan, a kako je kazao za „Avaz“, policija je uzela njegove i podatke još nekoliko mještana.

Ipak, kao neko ko živi u Vrapčićima cijeli život ne može da dozvoli da ih truju, jer kako je istakao, s jedne strane ih Uborak truje i došli su baš u Vrpčiće kraj vode da odlažu otpad.

Pitao je ima li neko drugo mjesto, jer nije uredu da to rade tom stanovništvu koje već trpi katastrofe.

Njegova borba urodila je plodom. Okolišna inspekcija Ministarstva trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK zabranila je dalji dovoz, deponiranje i pretovar komunalnog otpada na lokalitetu betonskog bazena u Vrapčićima, a portal „Avaza“ u posjedu je inspekcijskog nalaza.

Ovo je dokaz da pobuda, protest i revolt građana može da uradi mnogo kako za jednu malu lokalnu zajednicu, tako i za sve nas.

# LIČNOST DANA
# EMSAD MEZIT
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