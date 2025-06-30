Pogubne politike

Dok se poljoprivrednici u BiH bore s cijenama proizvodnje, vremenskim nepogodama i neravnopravnošću u odnosu na konkrenciju iz drugih zemalja, bh. vlasti kao da čine sve da vlastitim neradom i političkim inaćenjima njihovu agoniju produže, domaću proizvodnju ugase, pa da se i dalje čudimo koliko smo stotine miliona maraka godišnje dali za uvoz mesa, krompira, luka, graha, žita, svega što se može proizvesti ovdje.

Samo na primjeru Agencije za plaćanja u poljoprivredi evidentna je sva pogubnost iracionalnih politika koje bi, bez obzira na posljedice, državi oduzeli i ono malo nadležnosti, a uskratili joj sve što može i ličiti na neke dodatne. Naime, zbog činjenice da BiH nema funkcionalnu Agenciju, BiH je uskraćena za mogućnost korištenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći za ruralni razvoj (IPARD). Ova sredstva bez problema koristi pet zemalja okruženja, a jedini mi ne.

U okviru ovog instrumenta u periodu od 2021. do 2027. godine državama koje su u procesu pristupanja EU na raspolaganju je blizu milijardu eura. S obzirom na to da je naša zemlja već propustila dva ciklusa ovog projekta, jasno je da su zbog borbe za nadležnosti domaći vlastodršci bh. poljoprivredni sektor oštetili za stotine miliona eura. Zapelo je kod zahtjeva iz Brisela da se, kao i u svim normalnim zemljama kandidatima za članstvo u EU, ustanovi jedna Agencija za plaćanja u privredi. Vlasti iz RS insistiraju da imamo tri, pa nerazumnom politikom nanose štetu i poljoprivrednim proizvođačima iz ovog entiteta.

Osim toga, iz EU uporno pozivaju da uradimo popis poljoprivrede, kako bismo znali s čime raspolažemo i pametnije planirali razvoj ovog sektora. Posljednji popis urađen je 1960. godine, ali se bh. vlastima puno ne žuri. Iz EU također podsjećaju da je oko trećine ukupnog budžeta EU usmjereno na podršku poljoprivredi i ruralnom razvoju, a 386,6 milijardi eura izdvojeno za Zajedničku poljoprivrednu politiku EU za period 2021. do 2027. Kada i ako ikada postanemo država članica, BiH će imati mogućnost korištenja značajnog dijela sredstava iz ovog fonda.