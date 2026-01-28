Pajković o tvrdnjama da je sama plasirala eksplicitne snimke: Maliciozne insinuacije, sve je stiglo i do članova moje porodice

Crnu Goru već mjesec potresa afera u kojoj su, pored Mirjane Pajković, glavni akteri Dejan Vukšić, sada već bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i nekadašnji savjetnik predsjednika Jakova Milatovića. Oboje su nakon skandala podnijeli ostavke na državne funkcije. Prvi je to učinio Vukšić, krajem prošle godine, nakon tri krivične prijave Mirjane Pajković. Prošlog petka i Mirjana Pajković je podnijela ostavku na mjestu direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

– Niti sam napravila bilo kakvo ogrješenje o zakon i etiku u smislu radnog vremena, povrede radne dužnosti. Što se tiče samog prava na privatnost, čak i ako neko ulazi samo u analizu, vrlo je upitno kako neko može utvrditi da li je to ponašanje na tim snimcima nastalo u vrijeme obavljanja funkcije ili prije. Prosto, nismo se svi rodili onog dana kada smo stupili na neku funkciju – navela je Mirjana Pajković u podcastu „Sada i ovdje“ na Hype televiziji. Kako je rekla, apsolutno se ne odriče „nijedne od uloga koje kao ženi život može da pruži“.

– Ja sam vrlo sretna što sam majka, ja vrlo uživam u tim kućnim poslovima, naravno da me to čini ispunjenom. Vrlo uživam u profesiji koju sam odabrala, ali sam smatrala da ne treba da žrtvujem svoj privatni život zbog neke društvene pozicije. Ali mislim da se radi i o jednoj dubokoj seksualnoj neosviještenosti, u smislu šta je dozvoljeno ženi i da li, i u kojem životnom periodu, imamo pravo da živimo slobodno i onako kako želimo – navela je Pajković. Zatim je otkrila da je i sa stanovišta društvenih normi uradila sve „ono što se moralo“. – U smislu da sam imala i brak, ostvarila sam se na tom polju, imam dvoje djece, ostvarila sam se kao majka. Odgojila sam tu djecu i dalje ih odgajam – kazala je Pajković. Dodala je da apsolutno nije planirala da njeni privatni snimci ikada dospiju u javnost.