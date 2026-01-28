Pajković o tvrdnjama da je sama plasirala eksplicitne snimke: Maliciozne insinuacije, sve je stiglo i do članova moje porodice

Crnu Goru već mjesec potresa afera u kojoj su, pored Mirjane Pajković, glavni akteri Dejan Vukšić, sada već bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost i nekadašnji savjetnik predsjednika Jakova Milatovića.
Oboje su nakon skandala podnijeli ostavke na državne funkcije. Prvi je to učinio Vukšić, krajem prošle godine, nakon tri krivične prijave Mirjane Pajković. Prošlog petka i Mirjana Pajković je podnijela ostavku na mjestu direktorice Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.
– Niti sam napravila bilo kakvo ogrješenje o zakon i etiku u smislu radnog vremena, povrede radne dužnosti. Što se tiče samog prava na privatnost, čak i ako neko ulazi samo u analizu, vrlo je upitno kako neko može utvrditi da li je to ponašanje na tim snimcima nastalo u vrijeme obavljanja funkcije ili prije. Prosto, nismo se svi rodili onog dana kada smo stupili na neku funkciju – navela je Mirjana Pajković u podcastu „Sada i ovdje“ na Hype televiziji.
Kako je rekla, apsolutno se ne odriče „nijedne od uloga koje kao ženi život može da pruži“.
– Ja sam vrlo sretna što sam majka, ja vrlo uživam u tim kućnim poslovima, naravno da me to čini ispunjenom. Vrlo uživam u profesiji koju sam odabrala, ali sam smatrala da ne treba da žrtvujem svoj privatni život zbog neke društvene pozicije. Ali mislim da se radi i o jednoj dubokoj seksualnoj neosviještenosti, u smislu šta je dozvoljeno ženi i da li, i u kojem životnom periodu, imamo pravo da živimo slobodno i onako kako želimo – navela je Pajković.
Zatim je otkrila da je i sa stanovišta društvenih normi uradila sve „ono što se moralo“.
– U smislu da sam imala i brak, ostvarila sam se na tom polju, imam dvoje djece, ostvarila sam se kao majka. Odgojila sam tu djecu i dalje ih odgajam – kazala je Pajković.
Dodala je da apsolutno nije planirala da njeni privatni snimci ikada dospiju u javnost.
– Mislim, to je pitanje na koje vjerovatno svako zna odgovor. Ali hajde da budemo krajnje iskreni. Oni ako su snimljeni za neku svrhu, sigurno nisu snimljeni za jednu nekontrolisanu distribuciju. A ponajmanje sam to učinila da bi to bilo oružje da se neko sa mnom obračuna – navela je Pajković.
Osvrnula se i na spekulacije da je ona ta koja je pustila intimne snimke u javnost.
– Apsolutno ne bih pustila snimke na koje ja nisam, da tako kažem, ponosna, koji mi izazivaju osjećaj nelagode. To je apsolutno jedna maliciozna insinuacija. Da li bi iko od nas objavio snimak, prije svega, svog lica? Eto, otići ću do te granice. To apsolutno ne. Ono što je, međutim, vrlo simptomatično jeste da ti snimci dolaze u javnost, dolazi do enormno velike distribucije tih snimaka, do ogromnog uznemiravanja javnosti mojim snimcima. Jer te snimke počinju da dobijaju ljudi koji to niti žele, niti mene znaju, niti ih to zanima, niti su dio javnog života, a i sami se osjećaju uznemireno – kako neko zna njihov broj da im to pošalje? I da mi se to dešava upravo u trenutku kada javno počinjem govoriti o nasilju moćnika nada mnom i kada pravnim putem pokušavam da se izborim za svoja prava. Mislim da je svima jasan zaključak – poručila je Pajković.
Kako je rekla, eksplicitni snimci stizali su i članovima njene porodice, prijateljima, poznanicima i nadređenima.
– To je stizalo u nekontrolisanom obimu, a ti sadržaji su se više puta ponavljali. Kako vrijeme prolazi, vidi se da se sve manje prihvata stanovište da je to učinjeno zarad senzacionalizma ili nekog skandala. Naprotiv, išlo se upravo na napad na mene, na degradiranje mene kao javne funkcionerke, na poništavanje mene kao stručne osobe. I na napad, slobodno ću reći, na moj život, s obzirom na to da je to zaista izuzetno teška situacija kada je mentalno zdravlje u pitanju – ocijenila je Pajković.