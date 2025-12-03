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Zdravlje iznutra: Sve što trebate znati o limfnom sistemu i detoksikaciji

Nakupljanje toksina i otpadnih tvari s vremenom može dovesti do ozbiljnijih bolesti

Zdravlje iznutra. Unsplash

A. P.

3.12.2025

Limfni sistem je ključni dio imunog sistema jer štiti tijelo od virusa i bakterija, neutralizirajući štetne tvari u limfnim čvorovima i sprječavajući njihov ulazak u krvotok. Kada funkcioniše pravilno, cijelo tijelo radi skladno.

Ozbiljne posljedice

No, pretilost i nedostatak fizičke aktivnosti mogu izazvati zastoj limfe, što dovodi do nakupljanja toksina i otpadnih tvari, a s vremenom i do fibroze, oteklina, problema sa zglobovima, alergija, pa čak i ozbiljnijih bolesti.

Limfa se izlučuje kroz različite kanale, a značajan dio otrova izbacuje se znojenjem, naročito ispod pazuha. Prekomjerna upotreba antiperspiranata može blokirati znojenje, otežati detoksikaciju i uzrokovati da se znoj zadržava na drugim dijelovima tijela. Kod djece je prekomjerno znojenje, posebno noću, često znak problema s limfnim sistemom, jer njihov prirodni sistem znojenja još nije razvijen.

Jednostavna metoda

Poremećaji limfnog sistema mogu se očitovati kroz akne, pigmentirane mrlje na licu, oticanje nogu, bolesti jetre i zdjeličnih organa te pad imuniteta.

Za prirodnu detoksikaciju limfe preporučuje se konzumacija citrusnog voća poput limuna, naranči i grejpa, koji čiste limfu i jačaju imunitet. Walker metoda uključuje postepeno ispijanje limunovog soka kroz devet dana, dok ruski recept za čišćenje limfe kombinuje sok od limuna, cvekle, mrkve, nara i brusnica s medom. Najbolje da se pije ujutro na prazan želudac.

Dodatno, tuširanje naizmjenično hladnom i toplom vodom ili parne kupke pomažu boljoj cirkulaciji i radu limfnog sistema, podržavajući prirodnu detoksikaciju organizma i jačanje cjelokupnog imunog sistema.

# ORGANIZAM
# DETOKSIKACIJA
# ZDRAVLJE
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