Zdravlje iznutra: Sve što trebate znati o limfnom sistemu i detoksikaciji

Limfni sistem je ključni dio imunog sistema jer štiti tijelo od virusa i bakterija, neutralizirajući štetne tvari u limfnim čvorovima i sprječavajući njihov ulazak u krvotok. Kada funkcioniše pravilno, cijelo tijelo radi skladno. Ozbiljne posljedice No, pretilost i nedostatak fizičke aktivnosti mogu izazvati zastoj limfe, što dovodi do nakupljanja toksina i otpadnih tvari, a s vremenom i do fibroze, oteklina, problema sa zglobovima, alergija, pa čak i ozbiljnijih bolesti.

Limfa se izlučuje kroz različite kanale, a značajan dio otrova izbacuje se znojenjem, naročito ispod pazuha. Prekomjerna upotreba antiperspiranata može blokirati znojenje, otežati detoksikaciju i uzrokovati da se znoj zadržava na drugim dijelovima tijela. Kod djece je prekomjerno znojenje, posebno noću, često znak problema s limfnim sistemom, jer njihov prirodni sistem znojenja još nije razvijen. Jednostavna metoda Poremećaji limfnog sistema mogu se očitovati kroz akne, pigmentirane mrlje na licu, oticanje nogu, bolesti jetre i zdjeličnih organa te pad imuniteta. Za prirodnu detoksikaciju limfe preporučuje se konzumacija citrusnog voća poput limuna, naranči i grejpa, koji čiste limfu i jačaju imunitet. Walker metoda uključuje postepeno ispijanje limunovog soka kroz devet dana, dok ruski recept za čišćenje limfe kombinuje sok od limuna, cvekle, mrkve, nara i brusnica s medom. Najbolje da se pije ujutro na prazan želudac.