Musaka sa pire krompirom

Musaka je jedno od onih jela koja unesu posebnu toplinu u dom čim počne da se peče.
U ovoj kremastoj varijanti, umjesto klasičnih kriški koristi se nježan pire krompir koji se savršeno slaže sa sočnim mljevenim mesom.
Rezultat je mekano, bogato i izuzetno ukusno jelo koje će oduševiti cijelu porodicu, jednostavno se pravi, a pojede se brzinom svjetlosti.
Vrijeme pripreme je 60 minuta.
Sastojci:
500 g mljevenog mesa (miks ili po izboru)
1 glavica crnog luka
2 čehna bijelog luka
1 kašika ulja
So i biber
1 kašičica aleve paprike
Prstohvat origana (opciono)
800 g krompira
50 g putera
150 ml mlijeka
So po ukusu
1 jaje (za dodatnu kremastost)
Za preliv:
2 jajeta
200 ml pavlake za kuhanje ili kisele pavlake
Malo bibera
Priprema:
Na ulju propržiti sitno sjeckan crni luk dok ne omekša, pa dodati mljeveno meso. Miješati dok ne porumeni. Ubaciti isjeckan bijeli luk, začine, so i biber. Kratko dinstati dok tečnost ne ispari.
Skloniti sa vatre. Krompir oljuštiti, isjeći na kocke i skuhati u slanoj vodi. Ocijediti i zgnječiti dok je vruć, pa dodati puter i mlijeko da se dobije kremasta smjesa. Kada se malo prohladi, umiješati jedno jaje.
U podmazan pleh rasporediti polovinu pirea, zatim ravnomjerno nanijeti pripremljeno meso, pa preko rasporediti ostatak pirea i poravnati površinu.
Umutiti jaja sa pavlakom i malo bibera. Preliti preko musake.
Peći u rerni zagrijanoj na 200 stepeni oko 35-40 minuta, dok površina lijepo ne porumeni.