Musaka sa pire krompirom

Musaka je jedno od onih jela koja unesu posebnu toplinu u dom čim počne da se peče.

U ovoj kremastoj varijanti, umjesto klasičnih kriški koristi se nježan pire krompir koji se savršeno slaže sa sočnim mljevenim mesom.

Rezultat je mekano, bogato i izuzetno ukusno jelo koje će oduševiti cijelu porodicu, jednostavno se pravi, a pojede se brzinom svjetlosti.

Vrijeme pripreme je 60 minuta.

Sastojci:

500 g mljevenog mesa (miks ili po izboru)

1 glavica crnog luka

2 čehna bijelog luka

1 kašika ulja

So i biber

1 kašičica aleve paprike

Prstohvat origana (opciono)

800 g krompira

50 g putera

150 ml mlijeka

So po ukusu

1 jaje (za dodatnu kremastost)

Za preliv:

2 jajeta

200 ml pavlake za kuhanje ili kisele pavlake

Malo bibera

Priprema:

Na ulju propržiti sitno sjeckan crni luk dok ne omekša, pa dodati mljeveno meso. Miješati dok ne porumeni. Ubaciti isjeckan bijeli luk, začine, so i biber. Kratko dinstati dok tečnost ne ispari.

Skloniti sa vatre. Krompir oljuštiti, isjeći na kocke i skuhati u slanoj vodi. Ocijediti i zgnječiti dok je vruć, pa dodati puter i mlijeko da se dobije kremasta smjesa. Kada se malo prohladi, umiješati jedno jaje.

U podmazan pleh rasporediti polovinu pirea, zatim ravnomjerno nanijeti pripremljeno meso, pa preko rasporediti ostatak pirea i poravnati površinu.

Umutiti jaja sa pavlakom i malo bibera. Preliti preko musake.

Peći u rerni zagrijanoj na 200 stepeni oko 35-40 minuta, dok površina lijepo ne porumeni.