Poprište na kome će Zmajevi igrati protiv SAD

Reprezentacija Bosne i Hercegovine meč šesnaestine finala Svjetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država odigrat će 2. jula na jednom od najfascinantnijih sportskih zdanja današnjice - Levi's Stadiumu u San Francisku.

Smješten u samom srcu Silicijske doline, globalnog središta visokih tehnologija, ovaj stadion kapaciteta blizu 69.000 sjedećih mjesta predstavlja mnogo više od obične sportske arene.

Riječ je o arhitektonskom i tehnološkom čudu koje savršeno reflektira duh regije u kojoj se nalazi, spajajući najsuvremeniju tehnologiju s iznimnom brigom za okoliš.

​Ono što Levi's Stadium izdvaja od velike većine stadiona na kojima se igra ovogodišnji Mundijal je njegova ekološka održivost.

Ovo je prvi profesionalni stadion u SAD-u koji je već pri samoj izgradnji dobio prestižni "LEED Gold" certifikat za energetsku učinkovitost i ekološki dizajn.

Najprepoznatljiviji detalj svakako je njegov "zeleni krov".

Na vrhu masivnog tornja s VIP ložama nalazi se krovna terasa površine nevjerojatnih 2.500 četvornih metara na kojoj rastu stotine vrsta autohtonih kalifornijskih biljaka.

Ovaj botanički dodatak nije samo estetski privlačan, već služi za prirodnu regulaciju temperature unutar objekta.

​Osim zelenog krova, stadion je i proizvođač energije. Pješački mostovi kojima deseci tisuća navijača dolaze na tribine prekriveni su stotinama solarnih panela koji prikupljaju kalifornijsko sunce i generiraju dovoljno električne energije za napajanje stadiona tijekom utakmica.

Također, s obzirom na to da se Kalifornija često bori sa sušama, inženjeri su implementirali napredni sustav recikliranja vode. Čak 85 posto vode koja se koristi na stadionu - uključujući navodnjavanje samog nogometnog travnjaka na kojem će istrčati "Zmajevi", te sanitarni čvorovi - dolazi iz recikliranih, obnovljivih izvora.

Kako i priliči objektu čiji su prvi susjedi divovi poput Applea, Googlea i Mete, tehnološka infrastruktura je na iznimno visokom nivou.

Levi's Stadium posjeduje stotine kilometara optičkih kablova i dizajniran je tako da istovremeno tisućama navijača omogućuje pristup internetu visoke brzine, bez uobičajenih padova mreže karakterističnih za masovna okupljanja.

Za bosanskohercegovačke fudbalere, ali i brojne navijače koji će narednih dana posjetiti San Francisko, dolazak na Levi's stadion predstavljat će jedinstveno iskustvo u kojem se vrhunski sport susreće s budućnošću arhitekture i očuvanja planeta.