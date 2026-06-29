Amerikanci s optimizmom na BiH

Amerikanci su grupnu fazu završili kao prvoplasirani u grupi D, ali u šesnaestiniu finala ulaze nakon poraza od Turske 2:3, kojim je nastavljana crna serija.

Od BiH do BiH

Sjedinjene Američke Države nisu pobijedile evropsku reprezentaciju još od prijateljskog susreta upravo protiv Bosne i Hercegovine krajem 2021. godine. Od tada su odigrali 12 utakmica protiv evropskih selekcija bez ijedne pobjede.

Desni bek Seržinjo Dest (Sergino Dest) smatra da je sadašnji tim mnogo kvalitetniji nego prije nekoliko godina.

– Mnogo smo napredovali. Pokazali smo kvalitet u prvim utakmicama ovog prvenstva. I Bosna i Hercegovina zna da je očekuje veoma težak meč – rekao je Dest.

Napadač Folarin Balogun poručio je da sada više nema prostora za greške.

– Sada je sve mnogo ozbiljnije. Ovo je nokaut fudbal. Izgubiš i ideš kući. Ovo je dio turnira u kojem veliki igrači moraju preuzeti odgovornost i nositi pritisak – rekao je Balogun.

Vraća se Pulišić

Balogun je trenutno najbolji strijelac SAD-a na prvenstvu sa dva pogotka, a očekuje se da će veliku ulogu protiv BiH imati i Kristijan Pulišić, koji se oporavio od povrede lista.

Američki mediji navode da je Pulišić na posljednjem treningu izgledao potpuno spremno, bio je veoma aktivan i glasno motivisao saigrače.

– Osjećam da se atmosfera promijenila. Svi su podigli nivo fokusa jer niko ne želi da se naše putovanje završi – dodao je Balogun.

Samo pobjeda

Amerikanci posljednji put su slavili u nokaut fazi Svjetskog prvenstva još 2002. godine, kada su u osmini finala savladali Meksiko.

Balogun, međutim, ne želi razmišljati o prošlosti.

– Najbolji način da promijeniš historiju jeste da ne razmišljaš o onome što nije urađeno, već o tome šta moraš uraditi da prođeš dalje. A odgovor je jednostavan – pobijediti – zaključio je napadač SAD-a.

Susret Bosne i Hercegovine i SAD-a donosi veliki ulog – pobjednik nastavlja borbu za svjetsku titulu, dok poraženi završava nastup na Mundijalu.