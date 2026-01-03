Kalabuhov: Nije normalno da BiH tri decenije bude pod protektoratom

Ruski ambasador u BiH Igor Kalabuhov kazao je da nije normalno da BiH tri decenije bude pod protektoratom, te istakao da Rusija, kao jedan od garanata Dejtonskog sporazuma, insistira na njegovom poštovanju uz ravnopravnost dva entiteta i tri konstitutivna naroda.

Kalabuhov je istakao da se Rusija trudi da održi obostrano korisne odnose sa svima u BiH, dok se najtješnje veze razvijaju sa RS što se kvalifikuje kao strateška saradnja.

On je ukazao da je "za BiH najvažnije povjerenje i da će biti zanimljivo gledati kako će se razvijati u narednoj godini".

- Odmah poslije potpisivanja Dejtona zapadni partneri su zauzeli kurs udaljavanja od podsticanja strana u BiH na kompromis i obostrano prihvatljiva rješenja i počeli da koriste silu radi nametanja svoje vizije kako BiH treba da izgleda - rekao je Kalabuhov za Glas Srpske.

Podsjetivši da je nedavno obilježeno 30 godina od potpisivanja Dejtonskog sporazuma, Kalabuhov je rekao da je za njega paradoks to što ovaj najvažniji dokument za BiH još nije preveden na lokalne jezike.