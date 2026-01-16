Hoće li dug progutati penzije i invalidnine?

Sjednica Predstavničkog doma Parlamenta FBiH koja je zakazana za 19. i 20. januar, i to zbog obimnog dnevnog reda, ključna je iz više razloga. Prije svega, jer je prva tačka dnevnog reda Prijedlog budžeta FBiH za 2026. godinu u ukupnom iznosu od 8.898.279.146 KM. Također, na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO/MIO, po skraćenom postupku, čije je usvajanje neophodno za uvećanje penzija za 17 posto. Socijalna davanja Usto, na dnevnom redu su i prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja, prijevremenom povoljnijem penzionisanju branilaca, Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica te brojni drugi. Jasno, najvažniji dokument za sve to je budžet FBiH. Evidentan je rast socijalnih davanja, ali i zaduživanja. Upravo su u vezi sa zaduživanjima na sceni kontradiktorne informacije vlasti i opozicije, članova Vlade FBiH i pojedinih ekonomskih analitičara. Jedni tvrde da se federalne vlasti prekomjerno zadužuju, a drugi da su značajan dio duga otplatili. U konačnici, izgledno je da federalna vlast planira ogromni deficit pokriti zaduživanjem nešto većim od 2,3 milijarde KM.

Halilović: Nema straha . RTV TK Halilović: Nema straha . RTV TK

Tako su iz SDA ocijenili da takav neodgovoran koncept budžeta i rekordno zaduživanje direktno ugrožavaju sigurnost i kontinuitet isplate penzija, invalidnina i drugih zakonom zagarantovanih socijalnih davanja. U Savezu udruženja penzionera FBiH naglašavaju kako je najvažnije da se usvoji budžet i izmjene i dopune Zakona o PIO/MIO na što čekaju već duže vrijeme. Prema riječima Hase Halilovića, zamjenika predsjednika Saveza, u krovnoj organizaciji penzionera smatraju da isplata penzija, i to uvećanih, neće biti upitna u ovoj godini. Svjesni su, kaže, činjenice da je ova godina izborna i da svi na određeni način „kupe“ političke poene. - Kada je riječ o penzionerima, tu ne smije biti nikakve politike. Krajnje je vrijeme da se ispravi nepravda koja nam je davno nanesena. Svjedočimo da se vrše razni pritisci na paralamentarce, predizborna kampanja je u toku, a mi smo protiv bilo kakvih amandmana na izmjene i dopune Zakona o PIO, jer je prijedlog koji je upućen u parlamentarnu proceduru dogovoren s predstavnicima oba saveza. I molimo i poziciju i opoziciju da ne bude politike, već da se usvoje i budžet i izmjene Zakona o PIO/MIO. Straha da će biti ugrožena isplata naših primanja nemamo, jer su sredstva za to osigurana - kaže Halilović.

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