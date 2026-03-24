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GRADONAČELNIK BANJA LUKE

Stanivuković pušten iz pritvora

On se sinoć oglasio navodeći da nije dozvolio da ga, kako tvrdi, po 14. put zadržavaju, pretresaju

Draško Stanivuković. Nezavisne novine

Dž. R.

24.3.2026

Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković i predsjednik Pokreta "Sigurna Srpska" pušten je na slobodu nakon što je zadržan prilikom ulaska u Bosnu i Hercegovinu na granici sa Hrvatskom, po povratku iz Budimpešte, saznaju Nezavisne novine.

Prema njihovim saznanjima, po Stanivukovića je odmah došlo njegovo službeno vozilo.

Podsjećamo, Draško Stanivuković je zadržan noćas na granici sa Hrvatskom prilikom povratka iz Budimpešte. On se sinoć oglasio navodeći da nije dozvolio da ga, kako tvrdi, po 14. put zadržavaju, pretresaju i uzimaju privatne stvari, te da ih pregledaju službeni psi.

Milan Aljetić, ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za finansije Grada Banjaluke, kazao je da je gradonačelnik sinoć oko 22 sata stigao na granicu, gdje je, prema njegovim riječima, izvršen pretres.

Kako je naveo, Stanivuković je odbio da ponovo otvori kofer radi dodatne kontrole, nakon čega su ga službenici upozorili da će, ukoliko to ne učini, biti priveden, što se, kako tvrdi, i dogodilo danas, 24. marta, oko 3 sata ujutru.

# DRAŠKO STANIVUKOVIĆ
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