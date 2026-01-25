Trampovi ljudi brane agente i optužuju ubijenog Aleksa: "Sam je kriv što je prišao"

Bovino je u intervjuu za CNN bio upitan je li Pretti bio naoružan u trenutku kada je ubijen. Tvrdnje administracije, prema kojima je Preti navodno prijetio agentima, u izravnoj su suprotnosti s videosnimkama incidenta koje prikazuju da je u ruci držao mobitel, a ne oružje, u trenutku kada su ga agenti srušili na tlo.

Zapovjednik Granične patrole Greg Bovino, koji je predvodio agresivne imigracijske operacije Trampove administracije, branio je savezne agente koji su u Minneapolisu usmrtili Aleksa Pretija, 37-godišnjeg medicinskog tehničara s odjela intenzivne njege i američkog državljanina.

Novi snimak brutalnog ubistva u Mineapolisu: Evo što se dogodilo prije nego što su agenti ICE-a zapucali

Novi snimak brutalnog ubistva u Mineapolisu: Evo što se dogodilo prije nego što su agenti ICE-a zapucali

Na pitanje o tvrdnji Ministarstva domovinske sigurnosti da je Pretti mahao oružjem, Bovino je odgovorio da je Preti posjedovao pištolj i da je sam kriv što je prišao agentima. Pritom je odbijao ponuditi konkretne dokaze ili detalje o incidentu, kao i reći je li iz Pretijevog oružja uopće pucano te koliko je agenata otvorilo vatru. Umjesto toga, sugerirao je da je sama Pretijeva prisutnost na mjestu događaja bila dovoljna da opravda reakciju agenata.

- Upleo se u to mjesto zločina. Ne mogu to dovoljno naglasiti, on je donio odluku da ode tamo. Mi nismo donijeli odluku da razgovaramo s njim - rekao je Bovino.

Prebacivanje odgovornosti na žrtvu

Dodao je da je Pretti imao "namjeru da naudi", ali ni za tu tvrdnju nije ponudio dokaze, inzistirajući da su žrtve u ovom slučaju bili savezni agenti, a ne Preti. Bovino je rekao da istražitelji još uvijek utvrđuju Pretijevu namjeru i okolnosti njegovih posljednjih trenutaka, ali je odgovornost opetovano prebacivao na žrtvu, tvrdeći da je Preti počinio nasilje, ometao, odgađao ili zamagljivao rad granične patrole u obavljanju njihovih dužnosti na aktivnom mjestu zločina.

U odvojenom dijelu intervjua Bovino je iznio sporno tumačenje ustavnih prava, poručivši da se zaštita Drugog amandmana, odnosno pravo na nošenje oružja, ne primjenjuje u situacijama u kojima savezni službenici smatraju da su ometani ili napadnuti.

- Poštujemo to pravo iz Drugog amandmana, ali ta prava ne vrijede kada izazivate nerede i napadate, odgađate, ometate i sprječavate službenike reda, a pogotovo kada to namjeravate učiniti unaprijed - rekao je. Dodao je da podržava mirne oružane prosvjede, ali ne kada ljudi, kako je naveo, ometaju rad granične patrole.

Međutim, u tom dijelu razgovora izostavio je dokaze da je Pretti počinio nasilje ili doista ometao agente, već je njegovu prisutnost na mjestu događaja opetovano predstavljao kao dovoljan dokaz namjere.

Šta pokazuje snimak?

Snimak incidenta pokazuje kako agenti ICE-a tuku muškarca, a zatim se odjednom čuje deset pucnjeva.

Kada ga je voditeljica suočila s videosnimkom koja prikazuje kako policajci razoružavaju Prettija prije pucnjave, Bovino je izbjegao izravan odgovor, tvrdeći da se o tome ne može suditi na temelju jedne zamrznute slike. Ipak, pozvao se na audiozapis na kojem se čuje povik „Pištolj, pištolj, pištolj“, zaključivši da su agenti u jednom trenutku znali da postoji oružje te da je ministrica domovinske sigurnosti Kristi Noem "100 posto u pravu".