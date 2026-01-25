Bijela kuća: ICE heroji uklanjaju opasne kriminalce s ulica

Američki imigracijski agenti jučer su u Mineapolisu ubili američkog državljanina, saopćili su zvaničnici, što je izazvalo žestoke proteste i osude lokalnih čelnika. Riječ je o drugom ovakvom incidentu u ovom mjesecu.
Zvaničnici Ministarstva domovinske sigurnosti naveli su da je agent Granične patrole pucao u samoodbrani, nakon što se muškarac s pištoljem opirao njihovim pokušajima da ga razoružaju. Lokalni čelnici doveli su u pitanje tu tvrdnju, koju Reuters nije mogao nezavisno potvrditi, a čini se da joj proturječe i videosnimci objavljeni na internetu, navodi novinska agencija.
Ubijeni muškarac identificiran je u medijskim izvještajima i na društvenim mrežama kao Aleks Preti (Alex Pretti), 37-godišnji medicinski tehničar koji je radio u bolnici za veterane u Mineapolisu. Na videosnimcima prolaznika koje je provjerio Reuters vidi se kako Preti stoji na ulici i snima agente mobilnim telefonom.
Snimci prikazuju jednog od agenata kako očigledno koristi biber-sprej protiv Pretija i drugih demonstranata. Dok Preti pokušava blokirati prskanje i pomoći ostalim demonstrantima, nekoliko agenata ga obara na tlo i počinje udarati po glavi i tijelu. Dok Pretija drže na zemlji, jedan od agenata izvlači vatreno oružje, nakon čega se čuje više ispaljenih hitaca. Pretijevo tijelo potom se može vidjeti kako nepomično leži na ulici.
Oglasila se i Bijela kuća, koja je agente nazvala herojima.
- ICE heroji uklanjaju opasne kriminalne ilegalne imigrante s naših ulica kako bi zaštitili američke porodice. Istovremeno, lokalno rukovodstvo Minesote ponovo bira politiku umjesto sigurnosti Amerikanaca koji poštuju zakon - napisali su na X-u dijeleći Trumpovu poruku