Bijela kuća: ICE heroji uklanjaju opasne kriminalce s ulica

Američki imigracijski agenti jučer su u Mineapolisu ubili američkog državljanina, saopćili su zvaničnici, što je izazvalo žestoke proteste i osude lokalnih čelnika. Riječ je o drugom ovakvom incidentu u ovom mjesecu.

Zvaničnici Ministarstva domovinske sigurnosti naveli su da je agent Granične patrole pucao u samoodbrani, nakon što se muškarac s pištoljem opirao njihovim pokušajima da ga razoružaju. Lokalni čelnici doveli su u pitanje tu tvrdnju, koju Reuters nije mogao nezavisno potvrditi, a čini se da joj proturječe i videosnimci objavljeni na internetu, navodi novinska agencija.