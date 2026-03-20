Zašto je Tramp pobjesnio na NATO?

Američki predsjednik Donald Tramp oštro je napao NATO i saveznike zbog rata s Iranom i situacije u Hormuškom moreuzu, poručivši da bez SAD-a savez nema pravu moć.

- Bez SAD-a, NATO je papirnati tigar! Nisu htjeli sudjelovati u borbi kako bi zaustavili Iran s nuklearnim oružjem. Sad kad je ta borba vojno dobivena, uz vrlo mali rizik za njih, žale se na visoke cijene nafte koje su prisiljeni plaćati, ali ne žele pomoći otvoriti Hormuški moreuz. To je jednostavan vojni manevar. Kukavice, i mi ćemo to zapamtiti - napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

Dopisnik Sky Newsa iz SAD-a Dejvid Blevins smatra da iza Trampove poruke stoji kombinacija strateških i političkih motiva.

- Donald Tramp možda sada pokušava pronaći izlaz i prebaciti problem Hormuškog moreuza na NATO saveznike - rekao je Blevins.

- Ako to analiziramo vrlo kratko, strateški… mislim da je riječ o tri stvari. Prvo, pokušava izvršiti pritisak na saveznike da zaštite plovidbu kroz moreuz dok traži način kako izaći iz ovog rata - dodao je dopisnik Sky Newsa.

- Drugo, time dodatno naglašava svoju dugogodišnju tezu da Amerika nosi prevelik teret unutar NATO-a - rekao je, pa dodao:

- I treće, tu je i domaći aspekt – želi da birači u Sjedinjenim Državama čuju poruku da Amerika radi previše.

Trampove izjave dolaze u trenutku kada su saveznici podijeljeni oko vojne uloge u Hormuškom moreuzu, jednoj od ključnih svjetskih ruta za transport nafte, dok sukob s Iranom ulazi u treću sedmicu.