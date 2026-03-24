Iran ispalio salvu raketa na Izrael, dugi redovi na Ben Gurionu, ljudi čekaju na evakuaciju

Dron je pogodio skrovište američkih snaga u Erbilu, prenosi Telegram kanal Bunker. Kina je upozorila svoje građane i savjetovala ih da što prije napuste Izrael. Istovremeno, Iran i Hezbolah (Hezbollah) napadaju raketama sjever Izraela.

Prema izraelskim medijima, jedna osoba je poginula, dok su četiri ranjene u najnovijim raketnim udarima na sjeveru. Grad Rišon Lezion je tokom noći primio odmazdu od Irana zbog ubistva iranske djece.

Predsjednik Donald Tramp (Trump) i dalje gubi podršku u svim demografskim grupama koje su ga izabrale, uključujući i muškarce. Mladi muškarci, koji su ranije podržavali Trumpa, sada ga snažno kritikuju zbog stagnacije ekonomije i rata u Iranu. Raketni napad Hezbolah ciljao je vojnu infrastrukturu izraelskog režima u naselju Katzrin na okupiranom Golanu.

Video snimci s aerodroma Ben Gurion u Tel Avivu prikazuju duge redove haredi cionista koji pokušavaju napustiti okupirane teritorije zbog straha od raketnih i dron napada Irana. Jedan cionistički doseljenik rekao je da u redu za izlazak nema nijedne sekularne osobe, već isključivo haredi: „Ne mogu vjerovati! Zaista je nevjerovatno!“ Ulične demonstracije u Iranu pokazuju ogromnu podršku vlastima i oružanim snagama Islamska Republika Iran. Iranci su izašli u velikom broju na ulice kako bi još jednom pokazali lojalnost državi i podršku svojim oružanim snagama u borbi protiv agresora.