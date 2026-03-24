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DRAMATIČNI SUKOBI

Iran ispalio salvu raketa na Izrael, dugi redovi na Ben Gurionu, ljudi čekaju na evakuaciju

Kina je upozorila svoje građane i savjetovala ih da što prije napuste Izrael

Iran ispalio salvu raketa na Izrael. Telegram

A. O.

24.3.2026

Dron je pogodio skrovište američkih snaga u Erbilu, prenosi Telegram kanal Bunker.

Kina je upozorila svoje građane i savjetovala ih da što prije napuste Izrael.

Istovremeno, Iran i Hezbolah (Hezbollah) napadaju raketama sjever Izraela.

Prema izraelskim medijima, jedna osoba je poginula, dok su četiri ranjene u najnovijim raketnim udarima na sjeveru.

Grad Rišon Lezion je tokom noći primio odmazdu od Irana zbog ubistva iranske djece.

Predsjednik Donald Tramp (Trump) i dalje gubi podršku u svim demografskim grupama koje su ga izabrale, uključujući i muškarce. Mladi muškarci, koji su ranije podržavali Trumpa, sada ga snažno kritikuju zbog stagnacije ekonomije i rata u Iranu.

Raketni napad Hezbolah ciljao je vojnu infrastrukturu izraelskog režima u naselju Katzrin na okupiranom Golanu.

Video snimci s aerodroma Ben Gurion u Tel Avivu prikazuju duge redove haredi cionista koji pokušavaju napustiti okupirane teritorije zbog straha od raketnih i dron napada Irana. Jedan cionistički doseljenik rekao je da u redu za izlazak nema nijedne sekularne osobe, već isključivo haredi: „Ne mogu vjerovati! Zaista je nevjerovatno!“

Ulične demonstracije u Iranu pokazuju ogromnu podršku vlastima i oružanim snagama Islamska Republika Iran. Iranci su izašli u velikom broju na ulice kako bi još jednom pokazali lojalnost državi i podršku svojim oružanim snagama u borbi protiv agresora.

U Iranu se na glavnim trgovima u gradovima i selima narod okuplja, poručujući: „Kako bismo sačuvali Iran, naše bojno polje su naše ulice. Mi smo muškarci i žene spremni na rat, borimo se i borit ćemo se! Rat! Rat do pobjede!“

Iranska raketa pogodila je metu u području Bnei Brak, pri čemu su ranjeni sedam cionističkih doseljenika.

Admiral Ahmadian, predstavnik vođe revolucije u Savjetu za odbranu, poručuje:

- Već godinama smo očekivali ulazak Amerikanaca na određene lokacije i više od dvije decenije pripremali smo se za ovaj trenutak kroz strategiju. Sada imamo samo jednu poruku za američke vojnike: Približite se.“

# DRON
# IRAN
# HEZBOLLAH
# ERBIL
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