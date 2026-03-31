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Francuska: Iznenađeni smo Trampovom objavom

Ured predsjednika Emanuela Makrona saopćio je da Francuska nije promijenila svoj stav od početka sukoba

Tramp i Makron. Platforma X

B. A.

31.3.2026

Francuska je izrazila iznenađenje komentarima američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), koji je kritikovao Pariz jer nije dopustio prelete aviona prema Izraelu preko francuskog zračnog prostora.

Ured predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) saopćio je da Francuska nije promijenila svoj stav od početka sukoba i da potvrđuje dosadašnju odluku.

Tramp je ranije na društvenoj mreži Truth Social napisao da je Francuska bila "vrlo nekorisna" u vezi s operacijama protiv Irana i da će SAD to "zapamtiti".

Prema izvorima Reutersa, Izrael je tokom vikenda želio koristiti francuski zračni prostor za transport američkog oružja, ali je Francuska to odbila, što je prvi ovakav potez te zemlje od početka sukoba. Francuska vojska je ranije navela da će dopustiti prelete samo u slučaju obrane francuskih saveznika u regiji.

# IRAN
# DONALD TRUMP
# FRANCUSKA
# RATNI SUKOBI
# EMMANUEL MACRON
# IZNENAĐENJE
# RATNI SVIONI
# FRANCUSKI ZRAČNI PROSTOR
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