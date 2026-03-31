Francuska: Iznenađeni smo Trampovom objavom

Francuska je izrazila iznenađenje komentarima američkog predsjednika Donalda Trampa (Trump), koji je kritikovao Pariz jer nije dopustio prelete aviona prema Izraelu preko francuskog zračnog prostora.

Ured predsjednika Emanuela Makrona (Emmanuel Macron) saopćio je da Francuska nije promijenila svoj stav od početka sukoba i da potvrđuje dosadašnju odluku.

Tramp je ranije na društvenoj mreži Truth Social napisao da je Francuska bila "vrlo nekorisna" u vezi s operacijama protiv Irana i da će SAD to "zapamtiti".