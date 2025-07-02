Pentagon: Iranski nuklearni program unazađen za jednu do dvije godine

Iranski nuklearni program je tokom nedavnih američkih vazdušnih napada unazađen za jednu do dvije godine, izjavio je u srijedu portparol Pentagona Sean Parnell.

- Naša procjena je da smo njihov program usporili za jednu do dvije godine. Unutar ministarstva postoje procjene koje to potvrđuju. Vjerujemo da je program unazađen bliže dvije godine, dakle usporili smo njihov program za dvije godine - dodao je on.

Američka procjena štete na tri ključne iranske nuklearne lokacije ostaje nepromijenjena, rekao je Parnell.

Istakao je da su ti objekti potpuno uništeni. SAD je 22. juna ispustio šest bombi sposobnih da probiju bunkere na nuklearnom postrojenju Fordo, dok su iz podmornica lansirali desetine krstarećih raketa na dva druga objekta u Natanzu i Isfahanu, u okviru kampanje protiv iranskog nuklearnog programa.

Šesti krug razgovora između SAD-a i Irana bio je zakazan za 15. juni, ali je Izrael 13. juna izveo vazdušne napade na iranske vojne, nuklearne i civilne ciljeve.

Dvanaestodnevni sukob između Izraela i Irana okončan je prekidom vatre uz posredovanje SAD-a, koji je stupio na snagu 24. juna.

- Vjerujemo da je nuklearni kapacitet Irana znatno umanjen, možda čak i njihova ambicija da naprave bombu - rekao je Parnell.

Dodao je da se procjene nastavljaju.