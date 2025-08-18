Britanski premijer: Možemo postići stvarni napredak

Premijer Velike Britanije Kir Starmer (Keir) večeras se obratio se okupljenim liderima u Bijeloj kući i poručio da vjeruje kako se u razgovorima može postići "stvarni napredak" prema okončanju rata u Ukrajini, posebno po pitanju sigurnosnih jamstava.

Dodao je kako je trilateralni sastanak s Donaldom Trumpom i Volodimirom Zelenskim "razuman idući korak".

- Uz taj potencijalni sastanak i sigurnosne garancije, to bi bio historijski iskorak - rekao je Starmer.

Podsjećamo, večeras se u Bijeloj kući održava sastanak predsjednika SAD Donalda Trampa (Trump) i ukrajinskog lidera Volodimira Zelenskog (Volodymyr Zelensky).

Ovaj sastanak uslijedio je nekoliko dana nakon susreta ruskog predsjednika Vladimira Putina sa Trampom.