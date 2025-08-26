Tramp najavio da će preimenovati Pentagon

Američki predsjednik Donald Tramp danas je nagovijestio da njegova administracija u narednim danima vjerovatno planira promijeniti naziv Ministarstva odbrane u Ministarstvo rata.

Tramp je rekao da će zvaničnici "vjerovatno" vratiti Pentagonu njegov stariji, agresivniji naziv za otprilike sedmicu dana. I on i ministar odbrane Pit Hegset (Pete Hegseth), koji je obećao obnoviti "ratnički etos“ u ministarstvu, više su puta izrazili žaljenje zbog promjene imena koja se dogodila nakon Drugog svjetskog rata, piše Politico.

- Kada smo pobijedili u Prvom svjetskom ratu, u Drugom svjetskom ratu, to se zvalo Ministarstvo rata. I za mene, to je ono što ono zapravo jeste - rekao je Tramp na konferenciji za novinare sa južnokorejskim predsjednikom Li Dže Mjungom (Lee Jae Myung).

- Svi vole da smo imali nevjerovatnu historija pobjeda kada je to bilo Ministarstvo rata. Onda smo ga promijenili u Ministarstvo odbrane - dodao je.

Ministarstvo rata

Tramp je Hegseta nazvao svojim "ministrom rata", a on je snažno podržao ovakvu odluku.

Ministarstvo rata postojalo je od 1789. do 1947. godine, kada je administracija bivšeg predsjednika Harija Trumana (Harry Truman) podijelila odjel na vojsku i zrakoplovstvo te ga spojila s tada neovisnom mornaricom. Truman je novoj agenciji na razini kabineta dao ime Ministarstvo odbrane.

Promjena imena bila je zamišljena kako bi šef Pentagona imao centraliziranije ovlasti nad odvojenim granama vojske, posebno nad mornaricom, koja je do kraja Drugog svjetskog rata imala znatnu neovisnost.

Tramp je posljednjih sedmica više puta nagovijestio vraćanje starog imena, nazivajući Hegsetha svojim „ministrom rata“ na summitu NATO-a u junu, te istakao da je promjena bila posljedica političke korektnosti.

- Ako pogledate staru zgradu pored Bijele kuće, možete vidjeti gdje je nekada bilo Ministarstvo rata. Onda smo postali politički korektni i nazvali to Ministarstvom odbrane - rekao je.

"Ne želim samo odbranu"

Tramp je sugerirao da je rebrendiranje neizbježno. No Pentagon će vjerovatno trebati odobrenje Kongresa za bilo kakvu promjenu imena, jer je ministarstvo osnovano zakonom starim decenijama.

- Ne želim samo odbranu. Želimo i napad - rekao je Tramp u Ovalnom uredu.

Zamjenica glasnogovornice Ana Keli (Anna Kelly) novinarima je poručila da je Tramp "stavio ratnike u Pentagon ispred DEI-ja i woke ideologije".

Hegset je u martu na svom profilu na mreži X upitao svoje pratitelje bi li radije imali Ministarstvo odbrane ili Ministarstvo rata. Većina je odabrala ovo drugo.