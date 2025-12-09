Upaljeni svi alarmi

Seksualno nasilje nad djecom je jedno od najstrašnijih kršenja ljudskih prava i ozbiljan društveni problem koji se u Bosni i Hercegovini sve više pojavljuje. Nažalost, broj prijavljenih slučajeva seksualnog nasilja nad maloljetnicima u posljednjim godinama raste, što ukazuje na ozbiljnost ovog problema. Svaka žrtva ovog nasilja nosi duboke traume, koje se ne samo odražavaju na njihovo fizičko i psihološko zdravlje, već i na njihov budući život.

Jedan od ključnih faktora u rastu broja takvih slučajeva je i nedovoljna edukacija o prevenciji nasilja, kao i nesigurnost u sistemu pravde, koji ne uspijeva uvijek pružiti odgovarajuće kazne počiniteljima. Također, kulturna i društvena stigma koja okružuje ove teme često dovodi do toga da mnoge žrtve ne prijavljuju nasilje ili se osjećaju neprepoznato i zanemareno.

Zadnje statistike pokazuju zabrinjavajući trend porasta broja prijava, no pitanje koje se nameće je zašto je prevencija još na niskom nivou? Kako društvo može bolje zaštititi svoju djecu i kako stvoriti sigurno okruženje gdje će svi biti motivirani da prijave svaki oblik nasilja?

Od velike je važnosti da obrazovni sistem, roditelji i institucije zajedno djeluju, kako bi podigli svijest i educirali djecu o njihovim pravima, kao i o načinima prepoznavanja i prijavljivanja bilo kakvih oblika nasilja. Također, potrebna je brža i efikasnija pravna reakcija kako bi se počiniteljima poslale jasne poruke i spriječilo dalje nasilje.

Zaštita djece mora biti prioritet svakog društva, a Bosna i Hercegovina mora učiniti više na svim razinama kako bi zaštitila svoju djecu.