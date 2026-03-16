Armin Kukić: Sudijska budućnost

Bh. fudbal dobija novu sudijsku snagu. Armin Kukić posljednjih sedmica sve češće potvrđuje da pripada vrhu domaćeg suđenja, a nastupi u velikim derbijima pokazuju da ima potencijal da u narednim godinama preuzme još značajniju ulogu.

U derbiju na Grbavici između Željezničara i Borca Kukić je vodio utakmicu mirno, sigurno i autoritativno. Bez nepotrebnog isticanja držao je meč pod kontrolom, a ključni trenutak dogodio se u finišu kada je Sijariću pokazao drugi žuti, odnosno crveni karton, ostajući pribran i u završnici susreta.

Ovo mu je bio drugi veliki derbi u samo 15 dana. Prethodno je sudio i susret Borca i Sarajeva u Banjoj Luci, gdje je također pokazao da može odgovoriti pritisku utakmica visokog rizika, uprkos određenim pritužbama iz bordo tima. Upravo su takvi mečevi često najteži test i za mnogo iskusnije arbitre, ali Kukić je pokazao da posjeduje osjećaj za igru, autoritet i dosljedan kriterij.

Rođen 18. novembra 1989. godine, Kukić se nalazi u godinama koje se za sudije smatraju idealnim – dovoljno iskusan da razumije ritam velikih utakmica, a istovremeno dovoljno mlad da može još dugo napredovati.

Bosanskohercegovačko suđenje godinama je imalo oslonac u Irfanu Peljti, koji je izgradio status najboljeg domaćeg arbitra, ali sve više nastupa Armina Kukića, kao i nekoliko mlađih sudija poput Nihada Ljajića, ulijeva optimizam da iza njega dolazi nova generacija spremna za velike izazove.