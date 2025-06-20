Edin Džeko: Dijamant bez granica

U svijetu profesionalnog fudbala, gdje karijere rijetko traju i do srednjih tridesetih, Edin Džeko još jednom prkosi zakonima vremena i sportskog umora. U 39. godini života, jedan od najvećih sportista koje je Bosna i Hercegovina ikada imala, sprema se za novi izazov – povratak u italijansku Serie A, ovog puta u dresu Fiorentine.

Nakon dvije sezone u Turskoj, Džeko se odlučio vratiti u zemlju u kojoj je proveo jedan od najblistavijih dijelova svoje karijere. Italija i Serie A mu nisu nepoznanica – dres Rome nosio je punih šest godina, dok je s milanskim Interom osvojio naslov prvaka i igrao finale Lige prvaka.

Džeko nije samo nogometaš – on je reprezentativna ikona. U dresu Bosne i Hercegovine postigao je rekordan broj golova i bio ključni igrač u kvalifikacijama za Mundijal u Brazilu 2014. godine, što je do danas ostao najveći uspjeh državnog tima. I danas je reprezentacija nezamisliva bez Dijamanta, što najbolje pokazuje njegov doprinos u posljednjoj utakmici sa San Marinom, u kojoj su Zmajevi izbjegli debakl upravo zahvaljujući Džeki.

Njegova biografija impresivna je na svakom nivou: titule u Njemačkoj s Volfsburgom, sjajni nastupi i kapitenska traka u Mančester Sitiju, gdje je bio dio zlatne generacije koja je osvojila Premier ligu, zatim karijerna renesansa u Rimu i Interu – a sada, pred zalazak karijere, Džeko pokazuje da mu motivacije i dalje ne manjka.

Džeko je poznat po besprijekornoj profesionalnosti, taktičkoj inteligenciji i rijetkom osjećaju za gol. I danas, uprkos godinama, njegovo prisustvo na terenu donosi sigurnost, autoritet i prijetnju po protivničke mreže. Fiorentina s njegovim dolaskom dobiva, ne samo strijelca, već i mentora za mlađe igrače.

U vremenu kada se fudbal sve više oslanja na instant uspjeh, Džeko je podsjetnik da posvećenost, rad i kontinuitet i dalje vrijede. Njegova karijera priča je o tome kako skromni dječak iz Sarajeva postaje jedan od najpoštovanijih evropskih napadača 21. stoljeća.