Kao da nisu dovoljne paklene vrućine, vladajuće garniture na gotovo svim nivoima u debeloj hladovini raznih kabineta i ureda trude se, izgleda, da raznim planovima, prijedlozima i odlukama dodatno oznoje građane.

Jer, nije važno što se iz dana u dan na hranu na policama trgovina lijepe nove cijene, naše vlasti nam pokazuju da kod nas uvijek može skuplje. U Kantonu Sarajevo vlasti su donijele odluku o poskupljenju svih komunalnih usluga, a komunalije već neko vrijeme „skaču“ i u drugim dijelovima BiH.

No, kako nevolja nikad ne dolazi sama, najavljeno je poskupljenje struje. Kao da nije bio dovoljan cjenovni udar od 1. avgusta prošle godine, kada je struja za domaćinstva skočila za gotovo 11 posto, građanima je plasirano filozofiranje o neophodnim korekcijama cijena električne energije.

Sasvim izvjesno je da to novo poskupljenje stiže od 1. septembra, a građani će prema predloženim blok tarifama dobivati zelene, plave i crvene račune.

Osim što su predložili novi „obojeni“ model, menadžment EPBiH zajedno, naravno, s Vladom FBiH baš se potrudio „ubosti“ i trenutak. Onaj kada brojni građani, dok razmišljaju kako predeverati zimu s grijanjem, sabiraju troškove za školu. Od pribora i sveski do novih patika i jakni.

Žalosno je da u čitavoj toj priči, dok cijene svega i svačega bujaju, samo jedno ne raste, a to su plaće i penzije, a s druge strane izostaju mjere koje bi trebale ublažiti cjenovni udar na osiromašene kućne budžete.

I ne treba biti ekonomski stručnjak da bi se razumjelo kako će najavljena poskupljenja izazvati cijelu lavinu novih i kako će ova jesen za najveći broj građana biti znatno teža od ranijih. A, što je najgore, sve nam to postaje normalno.