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LIČNOST DANA

Džon Roberson: Odlična igra

Džon Roberson rođen je 28. oktobra 1988. godine u Kanzasu

Roberson: Debitirao za BiH 2020. godine. Facebook

Piše: Evelin Trako

4.9.2025

Jedan od junaka velike pobjede košarkaša BiH nad Grčkom bio je plejmejker Džon Roberson (John). On je proradio u toj utakmici gdje je postigao 18 koševa i bio nositelj igre naše reprezentacije. Iako osporavan prije Prvenstva, Roberson je pokazao da ga Bećiragić nije bezveze poveo na Prvenstvo.

Džon Roberson rođen je 28. oktobra 1988. godine u Kanzasu. Košarku je počeo igrati u Pleno srednjoj školi, nastavio na Teksas Teh univerzitetu, dok je profesionalni igrački put počeo 2011. u Zlatorogu.

U karijeri je promijenio 14 klubova. S ASVEL-om je 2017. bio prvak Francuske, a najduži period proveo je u švedskim Sedertelje Kingsima, čiji je dres nosio u dva navrata (2012.-2014., 2014.-2015.), a gdje je sarađivao s bivšim bh. selektorom Vedranom Bosnićem.

Na Bosnićevu inicijativu je i došao u naš državni tim, za koji je debitirao u novembru 2020. u utakmici protiv Bugarske.

# LIČNOST DANA
# JOHN ROBERSON
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