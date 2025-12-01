Mađarska daje stipendije za studente iz BiH

Mađarska će i u naredne tri godine omogućiti do 50 stipendija godišnje za studente preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija iz Bosne i Hercegovine, na mađarskom ili engleskom jeziku.

Ovo je dogovoreno u ponedjeljak, kada su Dubravka Bošnjak, ministrica civilnih poslova Bosne i Hercegovine, i Peter Sijarto, ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske, u Budimpešti potpisali Memorandum o razumijevanju i saradnji u okviru programa "Stipendium Hungaricum" za period od 2026. do 2028. godine.

Stipendije obuhvataju besplatno školovanje na akreditovanim univerzitetima, smještaj u studentskom domu ili finansijsku podršku za troškove stanovanja, mjesečnu stipendiju, zdravstvenu zaštitu te pristup biblioteci i istraživačkoj infrastrukturi.

Nova faza saradnje

Nova faza saradnje uključuje jedan od najznačajnijih međunarodnih obrazovnih programa, koji više od decenije mladima iz BiH pruža priliku da studiraju na prestižnim mađarskim univerzitetima.

Bošnjakova je naglasila da Bosna i Hercegovina ima veliki broj talentovanih i motivisanih mladih ljudi koji postižu zapažene rezultate u različitim obrazovnim oblastima.

- Studenti iz Bosne i Hercegovine redovno ostvaruju uspjehe u područjima važnim za društveni i ekonomski razvoj, uključujući STEM, medicinu, informacijske tehnologije, inženjerstvo i poljoprivredu. Ovaj memorandum predstavlja ulaganje u mlade, njihovo obrazovanje i profesionalni razvoj. Program 'Stipendium Hungaricum' mladima iz BiH pruža kvalitetnu priliku za studij u međunarodnom okruženju - poručila je Bošnjakova.

Nastavak podrške

Sijarto je zahvalio Bošnjakovoj na dosadašnjoj saradnji i potvrdio da će Mađarska nastaviti podržavati razvoj obrazovnih kapaciteta u BiH.

- Mađarska snažno podržava evropske integracije Bosne i Hercegovine i vjerujemo da je napredak BiH prema Evropskoj uniji od ključne važnosti. U tom procesu, Mađarska će i dalje biti snažan i pouzdan partner, koji razumije važnost ravnopravnosti, funkcionalnosti institucija i reformi koje jačaju evropski put zemlje - kazao je Sijarto.

Saradnja u oblasti obrazovanja između Bosne i Hercegovine i Mađarske započela je 2005. godine potpisivanjem Sporazuma o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji.

Javni poziv za prijave u program „Stipendium Hungaricum“ je otvoren, a svi zainteresovani kandidati mogu se prijaviti putem linka: https://apply.stipendiumhungaricum.hu.