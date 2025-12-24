Aromatični saveznik dobrog zdravlja

Pikantnog i prepoznatljivo aromatičnog okusa, đumbir je namirnica u kojoj mogu uživati i ljubitelji slatkih i slanih jela.

Đumbir uspijeva u toplim klimatskim područjima, a biljka je prepoznatljiva po ružičastim i bijelim pupoljcima te žutim cvjetovima, zbog kojih se često koristi i kao ukrasna biljka. Iako sam korijen ima izrazito snažan i ljutkast okus koji ne odgovara svima, njegove zdravstvene prednosti su brojne i dobro dokumentirane.

Cirkulacija krvi i upale

Magnezij, hrom i cink mogu poboljšati protok krvi, a đumbir sadrži sva tri od ovih elemenata. Kada ste bolesni, osjećate groznicu i znojenje, uzmite đumbir - pomoći će vam sigurno.

Upala i bol često često vam se mogu javiti, pogotovo ako vam je posao vezan za sjedenje za računarom. Đumbir je poznat da ima prirodna anti-upalna svojstva koja pomažu u smanjenju upale. Biljka kurkuma je dio iste porodice kao i đumbir, i još je jedan od izvora za rješenje upale. Đumbir možete uzimati kroz kuhanje, tablete, ili jednostavno naribajte korijen u tjesteninu.

Ove zdravstvene beneficije su samo početak, jer đumbir ima mnogo više koristi. Neke studije pokazuju da može pomoći u prevenciji raka, zubobolje, glavobolje, te jačanju imunog sistema.

Različiti načini

Bilo da je svjež, u prahu ili kiseo, đumbir se može koristiti u svim vrstama kuhinja i biti pripremljen na različite načine.

Uzmite veći komad đumbira i ogulite ga. Kombinirajte ga sa šest čaša kipuće vode, sokom od jednog limuna i oko 1/3 šoljice visoko kvalitetnog meda.