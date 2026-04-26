Vrijeme za novu Skenderiju

Godinama se ponavlja isto pitanje – šta učiniti sa Skenderijom? Međutim, današnji događaji još jednom su pokazali da to više nije tema nostalgije ili emotivnog odnosa prema jednom simbolu, nego prije svega pitanje sigurnosti građana.

Skenderija, kakvu danas poznajemo, odavno je prestala odgovarati savremenim standardima. Riječ je o objektu koji je infrastrukturno dotrajao, funkcionalno ograničen i nedostojan u kontekstu organizacije većih sportskih, kulturnih i sajamskih događaja. Ono što je nekada bio ponos Sarajeva danas je, nažalost, prostor koji zahtijeva ozbiljnu i odgovornu odluku o svojoj budućnosti.

Način na koji će se riješiti ovaj problem manje je važan od samog cilja. Hoće li se ići putem javne investicije, javno-privatnog partnerstva ili uključivanja privatnog kapitala, pitanje je za nadležne institucije i stručnjake. Ključno je da se pronađe održivo rješenje koje će rezultirati modernim, sigurnim i funkcionalnim kompleksom, kakav glavni grad Bosne i Hercegovine zaslužuje.



