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Vrijeme za novu Skenderiju

Umjesto rasprava o nostalgiji, prioritet mora biti siguran i funkcionalan prostor za građane

Dio konstrukcije se srušio u subotu. Screenshot

Danijal Hadzovic
Piše: Danijal Hadzovic

26.4.2026

Godinama se ponavlja isto pitanje – šta učiniti sa Skenderijom? Međutim, današnji događaji još jednom su pokazali da to više nije tema nostalgije ili emotivnog odnosa prema jednom simbolu, nego prije svega pitanje sigurnosti građana.

Skenderija, kakvu danas poznajemo, odavno je prestala odgovarati savremenim standardima. Riječ je o objektu koji je infrastrukturno dotrajao, funkcionalno ograničen i nedostojan u kontekstu organizacije većih sportskih, kulturnih i sajamskih događaja. Ono što je nekada bio ponos Sarajeva danas je, nažalost, prostor koji zahtijeva ozbiljnu i odgovornu odluku o svojoj budućnosti.

Način na koji će se riješiti ovaj problem manje je važan od samog cilja. Hoće li se ići putem javne investicije, javno-privatnog partnerstva ili uključivanja privatnog kapitala, pitanje je za nadležne institucije i stručnjake. Ključno je da se pronađe održivo rješenje koje će rezultirati modernim, sigurnim i funkcionalnim kompleksom, kakav glavni grad Bosne i Hercegovine zaslužuje.


Važno je podsjetiti da sportski i sajamski objekti nisu trajne kategorije. Oni se svuda u svijetu prilagođavaju vremenu u kojem nastaju i koriste. Primjeri poput Wembley Stadium u Londonu, novog stadiona Yankee Stadium u New Yorku ili transformacije Highbury Stadium u stambeni kompleks pokazuju da je obnova i zamjena zastarjelih objekata normalan dio urbanog razvoja. Slični procesi planiraju se i za San Siro u Milanu.

Sarajevo ne treba biti izuzetak. Gradovi koji žele ići naprijed moraju donositi odluke koje balansiraju između očuvanja naslijeđa i potreba savremenog života. Skenderija jeste važan dio historije ovog grada, ali prije svega mora biti prostor koji služi ljudima danas – sigurno, funkcionalno i dostojno.

Ako se nakon svega što se dešava i dalje vodi rasprava da li je potrebna temeljita rekonstrukcija ili izgradnja novog kompleksa, onda je jasno da problem više nije samo u infrastrukturi, nego i u spremnosti da se prihvati realnost.

Vrijeme za odluku je odavno došlo.

# DVORANA
# SKENDERIJA
# SARAJEVO
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