Francuski predsjednik Emanuel Makron (Emmanuel Macron) osudio je napad na bazu Erbil, ističući da je prisustvo Francuske na Bliskom istoku isključivo odbrambenog karaktera. Naglasio je da Francuska nije u ratu ni s jednom državom u regionu.

Govoreći o ratu u Ukrajina, Makron je upozorio da Vladimir Putin griješi ako misli da će mu sukobi na Bliskom istoku donijeti predah na ukrajinskom frontu.

Istakao je da je Evropska unija najveći donator pomoći Ukrajini, navodeći da je od 2022. godine izdvojeno gotovo 200 milijardi eura. Dodao je da će EU učiniti sve kako bi bio odobren i planirani zajam od 90 milijardi eura za podršku Kijevu.

Makron je najavio i novi, 20. paket sankcija protiv Rusije, naglasivši da rast cijena nafte ne smije utjecati na odlučnost evropskih zemalja. Posebno je istakao da Francuska želi imati vodeću ulogu u suzbijanju ruske takozvane „flote iz sjene“.

Na kraju je poručio da trenutni razvoj događaja pokazuje kako se Moskva suočava s trostrukim porazom – strateškim, ekonomskim i moralnim.